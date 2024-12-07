Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Реалом" и "Барселоной"

26-летний игрок "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд летом станет свободным агентом. Ходили слухи, что "красные" предложат ему новый контракт, но стороны пока не пришли к соглашению.

Между тем CaughtOffside информирует, что "Манчестер Сити" заинтересован в подписании правого защитника "Ливерпуля". "Горожане" ищут альтернативу на позицию правого защитника после спада в игре Кайла Уокера. Одно из видных имен в их списке - Александер-Арнольд.

Также "Барселона" отдает приоритет подписанию Александера-Арнольда. "Сине-гранатовые" ищут качественного правого защитника, чтобы составить конкуренцию Жюлю Кунде.

Отмечается, что Александер-Арнольд находится еще на радаре "Реала". Плюс "Пари Сен-Жермен" рассматривает ливерпульца как замену Ашрафу Хакими.

Александер-Арнольд пока не принял окончательного решения о своем будущем. Однако, как сообщается, защитник отдает предпочтение "Реалу". "Сливочные" рассматривают его как долгосрочную замену Дани Карвахалю, и игрок чувствует, что мог бы получить больше игрового времени в мадридском клубе.

В ближайшие недели станет ясно, покинет ли Александер-Арнольд "Ливерпуль" по истечении срока действия контракта. "Красные", безусловно, надеются, что смогут убедить его подписать с ними новый контракт. Он один из лучших игроков премьер-лиги, и его уход станет сокрушительным ударом для клуба.