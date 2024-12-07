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Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Реалом" и "Барселоной"

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Звезда "Ливерпуля" выбрал между "Реалом" и "Барселоной" ©Ddepositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

26-летний игрок "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд летом станет свободным агентом. Ходили слухи, что "красные" предложат ему новый контракт, но стороны пока не пришли к соглашению.

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26-летний игрок "Ливерпуля" и сборной Англии по футболу Трент Александер-Арнольд летом станет свободным агентом. Ходили слухи, что "красные" предложат ему новый контракт, но стороны пока не пришли к соглашению.

Между тем CaughtOffside информирует, что "Манчестер Сити" заинтересован в подписании правого защитника "Ливерпуля". "Горожане" ищут альтернативу на позицию правого защитника после спада в игре Кайла Уокера. Одно из видных имен в их списке - Александер-Арнольд.

Также "Барселона" отдает приоритет подписанию Александера-Арнольда. "Сине-гранатовые" ищут качественного правого защитника, чтобы составить конкуренцию Жюлю Кунде.

Отмечается, что Александер-Арнольд находится еще на радаре "Реала". Плюс "Пари Сен-Жермен" рассматривает ливерпульца как замену Ашрафу Хакими.

Александер-Арнольд пока не принял окончательного решения о своем будущем. Однако, как сообщается, защитник отдает предпочтение "Реалу". "Сливочные" рассматривают его как долгосрочную замену Дани Карвахалю, и игрок чувствует, что мог бы получить больше игрового времени в мадридском клубе.

В ближайшие недели станет ясно, покинет ли Александер-Арнольд "Ливерпуль" по истечении срока действия контракта. "Красные", безусловно, надеются, что смогут убедить его подписать с ними новый контракт. Он один из лучших игроков премьер-лиги, и его уход станет сокрушительным ударом для клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 14 8 2 4 25-19 26
5 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 5 3 23-20 23
6 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
8 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 28-15 20
11 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 5 4 17-17 20
13 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17-15 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
17 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5

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