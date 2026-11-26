Нападающий английского "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру, передают Vesti.kz.

По информации talkSPORT, французский форвард предпочитает перейти в "Пари Сен-Жермен", несмотря на наличие интереса со стороны других больших клубов. В их числе лондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона".

В то же время "Борнмут" не намерен расставаться со своей восходящей звездой в зимнее трансферное окно и выставил на него космический ценник в 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Крупи сыграл в пяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий контракт Крупи с "Борнмутом" рассчитан до 2030 года, а трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

Напомним, Крупи перешёл в "Борнмут" из "Лорьяна" в прошлом году за 13 миллионов евро и забил 13 голов в дебютном сезоне в АПЛ. В июле форвард получил травму стопы на предсезонном сборе и перенёс операцию. Он вернулся на поле 25 октября в матче с "Манчестер Юнайтед", а в ноябре дебютировал за сборную Франции и забил гол.



