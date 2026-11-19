Сразу несколько клубов английской Премьер-лиги рассматривают возможность подписания вингера "Брюгге" и сборной Португалии Карлуша Форбша, сообщают Vsti.kz.

Интерес к 22-летнему футболисту может перерасти в конкретные предложения уже во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, одним из главных претендентов на игрока является "Астон Вилла", которая высоко оценивает его возможности. За выступлениями португальца также внимательно наблюдают "Ньюкасл", "Брайтон", "Эвертон" и "Брентфорд".

Форбш проводит результативный сезон в составе бельгийского клуба. В 15 стартовых матчах он забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

Успешные выступления за "Брюгге" помогли воспитаннику "Манчестер Сити" получить вызов в сборную Португалии на последнюю международную паузу. Там вингер получил седьмой номер, ранее принадлежавший Криштиану Роналду.

В матче шестого тура Лиги наций против Уэльса (3:2) Форбш появился на поле после выхода на замену и забил победный гол.