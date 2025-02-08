Ван Дейк сделал неожиданное заявление о своем будущем в "Ливерпуле"

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался на тему возможного продления контракта с английским топ-клубом, передают Vesti.kz.

Действующее соглашение 33-летнего голландца с мерсисайдцами рассчитано до лета.

"Понятия не имею, что принесет будущее. Тот, кто говорят, что что-то знает, вообще ничего не знает!", — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне ван Дейк провел 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Защитник выступает за "Ливерпуль" с 2018 года.