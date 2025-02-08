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Англия
Вчера 13:50
 

Ван Дейк сделал неожиданное заявление о своем будущем в "Ливерпуле"

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Ван Дейк сделал неожиданное заявление о своем будущем в "Ливерпуле" ©facebook.com/LiverpoolFC

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался на тему возможного продления контракта с английским топ-клубом, передают Vesti.kz

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Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк высказался на тему возможного продления контракта с английским топ-клубом, передают Vesti.kz

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Действующее соглашение 33-летнего голландца с мерсисайдцами рассчитано до лета.

"Понятия не имею, что принесет будущее. Тот, кто говорят, что что-то знает, вообще ничего не знает!", — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне ван Дейк провел 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Защитник выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3 Ноттингем Форест 24 14 5 5 40-27 47
4 Челси 24 12 7 5 47-31 43
5 Манчестер Сити 24 12 5 7 48-35 41
6 Ньюкасл Юнайтед 24 12 5 7 42-29 41
7 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10 Брайтон энд Хов Альбион 24 8 10 6 35-38 34
11 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12 Кристал Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13 Манчестер Юнайтед 24 8 5 11 28-34 29
14 Тоттенхэм Хотспур 24 8 3 13 48-37 27
15 Вест Хэм Юнайтед 24 7 6 11 29-46 27
16 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17 Вулверхэмптон Уондерерс 24 5 4 15 34-52 19
18 Лестер Сити 24 4 5 15 25-53 17
19 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9

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