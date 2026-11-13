Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк стал одной из главных трансферных целей "Милана" на лето 2027 года. Контракт 35-летнего нидерландца истекает 30 июня, и стороны пока не договорились о его продлении, передают Vesti.kz.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб рассчитывает подписать футболиста на правах свободного агента.

Интерес "Милана" и позиция игрока

Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассматривал кандидатуру Ван Дейка ещё летом, но тогда у защитника оставался год по контракту. В итальянском клубе считают, что опытный нидерландец сможет помочь в развитии молодых защитников, как это делает Лука Модрич после перехода в стан "россонери" из "Реала" в 2025 году.

Сам Ван Дейк недавно заявил, что готов сменить команду, если не получит нового предложения, так как не намерен ждать решения руководства бесконечно.

Конкуренты за защитника

В текущем сезоне нидерландцев провёл 15 официальных матчей и отыграл без замен все десять стартовых туров АПЛ. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Помимо "Милана", на Ван Дейка претендуют клубы из Саудовской Аравии, а также турецкие "Галатасарай", "Фенербахче" и "Трабзонспор", где выступает его бывший партнёр по "Ливерпулю" Мохамед Салах.

С 1 января 2027 года защитник получит право официально вести переговоры о предварительном контракте с другими клубами.