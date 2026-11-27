Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен активировать опцию продления контракта со своим капитаном, полузащитником сборной Португалии Бруну Фернандешем, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна, прежнее соглашение 32-летнего футболиста было рассчитано до лета 2027 года, однако после активации опции договор будет действовать до июня 2028-го.

Отмечается, что этот шаг призван защитить интересы обеих сторон, но не исключает возможного ухода португальца из команды в 2027 году. Продление контракта лишь гарантирует "Манчестер Юнайтед" получение трансферной компенсации в случае, если клуб примет решение продать игрока.

Бруну Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, перейдя из лиссабонского "Спортинга" за 65 миллионов евро. Летом 2023-го португалец стал капитаном команды.

В текущем сезоне хавбек провёл 16 матчей во всех клубных турнирах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.