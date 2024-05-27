В "Манчестер Сити" нашли замену Гвардиоле

В "Манчестер Сити" присмотрели нескольких кандидатов на пост главного тренера, который в 2025 году может стать вакантным после ухода нынешнего наставника команды Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно о вероятном расставании с испанцем, подробности приведены здесь.

По информации Daily Mail, "горожане" обратили свой взор на Мичела из "Жироны", его команда произвела в этом сезоне фурор в Ла Лиге, финишировав на третьем месте.

Также на смену Гвардиоле рассматриваются нынешний рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсман и Хаби Алонсо из леверкузенского "Байера". Гвардиола, в свою очередь, восхищается работой Роберто Де Зерби в "Брайтоне". Хотя ранее Пеп назвал имя другого тренера для "Сити", подробности - тут.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он завоевал с командой 17 трофеев. А в этом сезоне в четвертый раз подряд привел своих подопечных к чемпионству. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ.