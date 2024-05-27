Озвучено будущее Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет свой пост в следующем году, передают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, у испанца, пришедшего в клуб восемь лет назад, осталось 12 месяцев до окончания контракта, который, по мнению некоторых источников, станет для него последним на "Этихад Стэдиум".

"Сити" предоставит Гвардиоле возможность самостоятельно принять окончательное решение о своем будущем.

Руководство "горожан" не исключает, что девятый год работы Гвардиолы станет концом его тренерского этапа в "Манчестер Сити". Хотя никаких официальных заявлений от 53-летнего специалиста не поступало, многочисленные источники в "Сити" открыто обсуждают его вероятный уход из команды.

Отмечается, что в "Манчестер Сити" уже начали рассматривать кандидатуры других тренеров на смену Гвардиоле.

Ранее Гвардиола назвал имя нового тренера "Манчестер Сити", подробности - тут.

Напомним, что "горожане" в этом сезоне под руководством испанца в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Англии. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ. С "Сити" Гвардиола завоевал в общей сложности 17 трофеев.