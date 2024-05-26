Гвардиола назвал имя нового тренера "Манчестер Сити"

Нынешний главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кто в будущем возглавит английский клуб, передают Vesti.kz.

"Винсент Компани станет будущим тренером "Манчестер Сити", попомните мои слова. Да, это обязательно произойдет. Вы позвоните мне, когда это случится...", - приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

Компани выступал за "Манчестер Сити" с 2008 по 2019 год. А в 2020-м, после сезона в "Андерлехте", завершил игровую карьеру. Впоследствии возглавлял "Андерлехт" и "Бернли", который по итогам нынешнего сезона вылетел из английской премьер-лиги (АПЛ).

Отметим, что "горожане" в этом сезоне под руководством Гвардиолы в четвертый раз подряд выиграли чемпионат Англии. Прежде такое никому не удавалось за 135-летнюю историю АПЛ.