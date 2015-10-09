Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 12:51
 

В "Ливерпуле" взялись за Салаха: известны подробности

Спортивный директор "Ливерпуля" в ближайшее время планирует встретиться с агентом Мохамеда Салаха, чтобы обсудить дальнейшие перспективы игрока, передают Vesti.kz.

Спортивный директор "Ливерпуля" в ближайшее время планирует встретиться с агентом Мохамеда Салаха, чтобы обсудить дальнейшие перспективы игрока, передают Vesti.kz.

Пока сам Салах находится в расположении сборной Египта на Кубке Африки, его представители займутся переговорами с руководством мерсисайдцев.

Ключевая тема - будущее контракта футболиста. Как сообщает GOAL, стороны обсудят два сценария: возможное продление соглашения либо вариант с уходом игрока летом 2026 года.  При этом действующий контракт Салаха с "Ливерпуль" рассчитан до лета 2027 года.

Интриги ситуации добавляет и недавнее интервью самого футболиста. Ранее Салах признался, что его отношения с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом стали напряженными. Египтянин также дал понять, что не до конца понимает, почему в последнее время получает меньше игровой практики.

Теперь ближайшие месяцы могут стать определяющими для будущего одного из лидеров "Ливерпуля". Переговоры с агентом должны прояснить, готов ли клуб и игрок двигаться дальше вместе - или стороны начнут готовиться к расставанию.

"Ливерпуль" согласовал контракт с новой звездой: он заменит Салаха

Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и за это время стал одной из ключевых фигур в истории клуба. Вместе с мерсисайдцами он выиграл английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги и клубный чемпионат мира. 

Ранее стало известно, что гол Салаха обеспечил сборной Египта победу в матче Кубка Африки

