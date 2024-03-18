Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по поводу матча 1/4 финала Кубка Англии между мерсисайдцами и "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

"Невероятная игра и отличный результат для "Манчестер Юнайтед", но "Ливерпуль" может винить только себя. "Красные" забили три гола, но все их атакующие игроки были очень плохи. Не могу особо жаловаться, ведь "Ливерпуль" был великолепен весь сезон. Таков футбол, черт его дери", - написал Каррагер в Twitter.