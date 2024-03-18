В "Ливерпуле" назвали виновника поражения от МЮ

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 17:47
©ФК "Ливерпуль"

Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался по поводу матча 1/4 финала Кубка Англии между мерсисайдцами и "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

"Невероятная игра и отличный результат для "Манчестер Юнайтед", но "Ливерпуль" может винить только себя. "Красные" забили три гола, но все их атакующие игроки были очень плохи. Не могу особо жаловаться, ведь "Ливерпуль" был великолепен весь сезон. Таков футбол, черт его дери", - написал Каррагер в Twitter.

Напомним, "Юнайтед" вырвал победу, забив победный гол на 121-й минуте в компенсированное время.

Таким образом, "Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии.

Метки:
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Футбол

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