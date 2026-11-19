"Лидс" готовит новый контракт для Ао Танаки на фоне интереса топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, "Челси" внимательно следит за японским полузащитником в текущем сезоне, а "Ливерпуль" также держит игрока на карандаше.

Другие клубы АПЛ - "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" - отслеживали хавбека минувшим летом. "Монако", по имеющейся информации, также впечатлён его выступлениями.

Яркая игра Танаки за "Лидс" привлекает всё больше внимания европейских команд. В связи с этим английский клуб готовится начать переговоры о продлении контракта с полузащитником.

Танака защищает цвета "Лидса" с 2024 года, когда перешёл из немецкой "Фортуны" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех клубных турнирах и отдал две голевые передачи.

В его карьере также был японский клуб "Кавасаки Фронтале". С 2019 года футболист вызывается в сборную своей страны. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Напомним, летом "Челси" пополнил 18-летний Дастан Сатпаев. Нападающий сборной Казахстана был отдан в аренду в "Бёрнли" до конца сезона.