Болельщики сборной Англии неодобрительно встретили появление Бена Уайта на поле в матче Лиги наций против Хорватии. Правый защитник вышел на замену, однако вместо поддержки услышал гул и свист с трибун.

Главный тренер англичан Томас Тухель впервые после длительного перерыва включил футболиста в состав национальной команды. Однако возвращение Уайта оказалось омрачено реакцией болельщиков, которые до сих пор не простили ему поступок четырехлетней давности.

Причиной негативного отношения стал чемпионат мира 2022 года в Катаре. Тогда защитник досрочно покинул расположение сборной Англии и вернулся домой. Официально причиной назывались личные обстоятельства, а Английская футбольная ассоциация не стала раскрывать подробности произошедшего.

Позднее сообщалось, что решение Уайта было связано с разногласиями внутри команды. Сам футболист долгое время не возвращался в национальную сборную, а его отсутствие стало одной из заметных тем вокруг английской команды.