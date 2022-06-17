"Удачи, щенок!". Роналду написал поздравление и получил отклик

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Вчера 22:07

Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил своего сына с днем рождения, написав трогательное послание, передает корреспондент Vesti.kz.

Роналду добавил к посланию совместное фото с сыном, признавшись ему в любви.

"С днем ​​рождения, мой сын! 🎂🎉😘 Как проходит время.?! Будем еще играть вместе?! 🤔😅
Самое главное - продолжать оставаться мальчиком с огромным сердцем! Удачи, щенок! Папочка тебя очень любит ❤️🙏🏽", - написал звездный футболист.

За несколько часов поздравление набрало пару сотен тысяч "лайков" и свыше двух тысяч комментариев.

Футболист сборной Казахстана обошел Роналду в списке бомбардиров Лиги наций

В "Конкурсе прогнозов" доступен следующий тур. Участвовать!

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!
Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед

Футбол Англия
0
Вчера 22:07
© 2008 - 2022 ТОО «EML»