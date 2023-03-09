Тренер "Тоттенхэма" ждет, что от него избавятся после провала в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 18:39
©skysports.com

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что футбольный клуб может расстаться с ним до завершения контракта, передает Skysports. Причиной является провал клуба в Лиге чемпионов.

Ранее в ответном матче 1/8 финала ЛЧ "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Миланом" со счетом 0:0 и вылетел из турнира по сумме двух встреч, так как в первой уступил 0:1. 

Контракт итальянца рассчитан до лета 2023 года, но он ждет, что клуб избавится от него раньше срока. 

"Мой контракт истекает в июне. Посмотрим. Они могут уволить меня еще до конца сезона.Кто знает, может быть, они разочарованы. Мне очень жаль болельщиков. Я понимаю, что у них не хватает терпения, потому что долгое время я не выигрывал. Могу обещать, что моя команда будет очень усердно работать и постарается стать лучше", - сказал тренер.

Напомним, Конте возглавил "Тоттенхэм" в ноябре 2021 года. После 26 матчей английской Премьер-лиги клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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Метки:
Тоттенхэм АПЛ Лига чемпионов

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