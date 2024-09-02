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Тренер "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд всех времен

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Тренер "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд всех времен ©x.com/ManUtd/

Накануне, 1 сентября "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил на своем поле "Ливерпулю" в матче третьего тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

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Накануне, 1 сентября "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил на своем поле "Ливерпулю" в матче третьего тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Это привело к новому антирекорду для главного тренера МЮ Эрика тен Хага.

Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало уже вторым в трех стартовых турах текущего сезона АПЛ. Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 2022/2023, когда команда под руководством тен Хага также проиграла два из трех первых матчей чемпионата. Тогда их соперниками были "Брайтон" и "Брентфорд". Таким образом, Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории МЮ, дважды допустившим такой старт.

В этом сезоне МЮ также потерпел поражение от "Брайтона" (1:2) во втором туре, но смог одержать победу над "Фулхэмом" (1:0).

Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после разгрома в АПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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