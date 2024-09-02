Тренер "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд всех времен

Накануне, 1 сентября "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил на своем поле "Ливерпулю" в матче третьего тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Это привело к новому антирекорду для главного тренера МЮ Эрика тен Хага.

Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало уже вторым в трех стартовых турах текущего сезона АПЛ. Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 2022/2023, когда команда под руководством тен Хага также проиграла два из трех первых матчей чемпионата. Тогда их соперниками были "Брайтон" и "Брентфорд". Таким образом, Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории МЮ, дважды допустившим такой старт.

В этом сезоне МЮ также потерпел поражение от "Брайтона" (1:2) во втором туре, но смог одержать победу над "Фулхэмом" (1:0).

Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после разгрома в АПЛ