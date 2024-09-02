Тренер "Манчестер Юнайтед" установил антирекорд всех времен
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Накануне, 1 сентября "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил на своем поле "Ливерпулю" в матче третьего тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.
Накануне, 1 сентября "Манчестер Юнайтед" разгромно уступил на своем поле "Ливерпулю" в матче третьего тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Это привело к новому антирекорду для главного тренера МЮ Эрика тен Хага.
Для "Манчестер Юнайтед" это поражение стало уже вторым в трех стартовых турах текущего сезона АПЛ. Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 2022/2023, когда команда под руководством тен Хага также проиграла два из трех первых матчей чемпионата. Тогда их соперниками были "Брайтон" и "Брентфорд". Таким образом, Эрик тен Хаг стал первым тренером в истории МЮ, дважды допустившим такой старт.
В этом сезоне МЮ также потерпел поражение от "Брайтона" (1:2) во втором туре, но смог одержать победу над "Фулхэмом" (1:0).
Тренер "Ливерпуля" вошел в историю после разгрома в АПЛ
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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