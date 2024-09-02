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Тренер "Ливерпуля" отреагировал на "уход" Салаха из клуба

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Тренер "Ливерпуля" отреагировал на "уход" Салаха из клуба ©x.com/LFC

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова своего нападающего Мохамеда Салаха о возможном уходе из клуба по завершении сезона, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова своего нападающего Мохамеда Салаха о возможном уходе из клуба по завершении сезона, передают Vesti.kz.

Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"

"Слишком много "если", в данный момент он один из наших игроков, и я очень доволен этим обстоятельством, он играет очень хорошо. Я не говорю о контрактах игроков, но я могу часами говорить о результатах - вам это интересно?", - приводит слова Слота обозреватель The Independent Мигель Делани.

Напомним, Салах помог "Ливерпулю" разгромить "Манчестер Юнайтед" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), видео голов смотрите здесь.

32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Его нынешнее соглашение с "красными" истекает в июне 2025 года. В карьере египтянина также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее слухи отправляли нападающего в Саудовскую Аравию.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Футбол

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