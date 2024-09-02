Тренер "Ливерпуля" отреагировал на "уход" Салаха из клуба
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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова своего нападающего Мохамеда Салаха о возможном уходе из клуба по завершении сезона, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова своего нападающего Мохамеда Салаха о возможном уходе из клуба по завершении сезона, передают Vesti.kz.
Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"
"Слишком много "если", в данный момент он один из наших игроков, и я очень доволен этим обстоятельством, он играет очень хорошо. Я не говорю о контрактах игроков, но я могу часами говорить о результатах - вам это интересно?", - приводит слова Слота обозреватель The Independent Мигель Делани.
Напомним, Салах помог "Ливерпулю" разгромить "Манчестер Юнайтед" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), видео голов смотрите здесь.
32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Его нынешнее соглашение с "красными" истекает в июне 2025 года. В карьере египтянина также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Ранее слухи отправляли нападающего в Саудовскую Аравию.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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