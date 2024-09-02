Тренер "Ливерпуля" отреагировал на "уход" Салаха из клуба

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слова своего нападающего Мохамеда Салаха о возможном уходе из клуба по завершении сезона, передают Vesti.kz.

Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"

"Слишком много "если", в данный момент он один из наших игроков, и я очень доволен этим обстоятельством, он играет очень хорошо. Я не говорю о контрактах игроков, но я могу часами говорить о результатах - вам это интересно?", - приводит слова Слота обозреватель The Independent Мигель Делани.

Напомним, Салах помог "Ливерпулю" разгромить "Манчестер Юнайтед" в третьем туре английской премьер-лиги (АПЛ), видео голов смотрите здесь.

32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Его нынешнее соглашение с "красными" истекает в июне 2025 года. В карьере египтянина также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее слухи отправляли нападающего в Саудовскую Аравию.