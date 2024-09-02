Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключает, что этот сезон может стать для него последним в английском клубе, передают Vesti.kz.

"Как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не хочу думать об этом. Я чувствую, что могу играть в футбол, а потом посмотрим, что будет", - приводит слова Салаха Sky Sports.

Форвард сборной Египта отметил, что в "Ливерпуле" с ним не вели переговоры относительного нового контракта.

"Никто в клубе не говорил со мной о контрактах, поэтому я просто говорю: "Хорошо, я играю свой последний сезон", и посмотрим, что произойдет в конце сезона", - добавил футболист.

32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Соглашение нападающего с "красными" рассчитано до июня 2025 года. Всего в составе мерсисайдцев он провел 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи.

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