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Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"

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Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля" ©ФК "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключает, что этот сезон может стать для него последним в английском клубе, передают Vesti.kz.

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключает, что этот сезон может стать для него последним в английском клубе, передают Vesti.kz.

"Как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не хочу думать об этом. Я чувствую, что могу играть в футбол, а потом посмотрим, что будет", - приводит слова Салаха Sky Sports.

Форвард сборной Египта отметил, что в "Ливерпуле" с ним не вели переговоры относительного нового контракта. 

"Никто в клубе не говорил со мной о контрактах, поэтому я просто говорю: "Хорошо, я играю свой последний сезон", и посмотрим, что произойдет в конце сезона", - добавил футболист.

32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Соглашение нападающего с "красными" рассчитано до июня 2025 года. Всего в составе мерсисайдцев он провел 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи.

"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7-0 9
3 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
5 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
14 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 2-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

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Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Футбол

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