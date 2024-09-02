Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"
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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключает, что этот сезон может стать для него последним в английском клубе, передают Vesti.kz.
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не исключает, что этот сезон может стать для него последним в английском клубе, передают Vesti.kz.
"Как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не хочу думать об этом. Я чувствую, что могу играть в футбол, а потом посмотрим, что будет", - приводит слова Салаха Sky Sports.
Форвард сборной Египта отметил, что в "Ливерпуле" с ним не вели переговоры относительного нового контракта.
"Никто в клубе не говорил со мной о контрактах, поэтому я просто говорю: "Хорошо, я играю свой последний сезон", и посмотрим, что произойдет в конце сезона", - добавил футболист.
32-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017-го. Соглашение нападающего с "красными" рассчитано до июня 2025 года. Всего в составе мерсисайдцев он провел 352 игры, в которых забил 214 мячей и отдал 92 голевые передачи.
"Ливерпуль" нашел замену Салаху: он суперзвезда
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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