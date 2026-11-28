Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал серию неудачных результатов "Манчестер Сити" в английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

По мнению испанского специалиста, проблемы соперника связаны не с качеством футбола, а с невезением.

"Я не думаю, что дело в их форме или качестве игры. Мне кажется, что им просто очень не везет в некоторых матчах. Это мое мнение, основанное на анализе. Энцо очень хорошо понимает игру, у него есть четкие игровые принципы. Он умеет передавать идеи игрокам", - передает слова Артеты Arsenal Radar.

"Манчестер Сити" не может выиграть в АПЛ на протяжении четырёх матчей подряд.

Уже в воскресенье, 29 ноября, "Арсенал" и "Манчестер Сити" встретятся в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по казахстанскому времени.