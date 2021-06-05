"Тоттенхэм" отказался от приглашения Конте

Итальянский специалист Антонио Конте не возглавит "Тоттенхэм", сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб отказался от приглашения тренера. Руководство столичной команды обеспокоено некоторыми требованиями Конте, в частности нежеланием развивать молодых футболистов.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 51-летний итальянец также передумал становиться тренером "Тоттенхэма". Он не уверен, что клуб способен бороться за трофеи в ближайшее время. Кроме того, стороны не сошлись по зарплате. Специалист просил на три миллиона евро в год больше, чем ему предлагали.

Последним местом работы Конте был "Интер", который стал чемпионом Италии по итогам сезона-2020/21. "Тоттенхэм" по ходу прошлого сезона уволил португальца Жозе Моуринью и занял седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка.

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