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Суперкомпьютер предсказал нового чемпиона АПЛ и итоговое место МЮ

Кубок чемпиона АПЛ. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на титул в английской премьер-лиге (АПЛ) после десятого тура, передают Vesti.kz.

"Арсенал" - главный претендент

Набольшие шансы на чемпионство имеет действующий победитель АПЛ – лондонский "Арсенал". Вероятность того, что "канониры" защитят титул составляет 75 процентов.

Второе место занимает "Манчестер Сити". Шансы подопечных Энцо Марески на золотые медали оцениваются в 14 процентов.

Тройку закмнул "Брайтон" с семью процентами, а четвертым стал "Ливерпуль" – 2,4%.

МЮ вылетит из АПЛ?

Также Opta предсказал место "Манчестер Юнайтед" по итогам текущего сезона АПЛ. Аналитическая система провела 10 тысяч симуляций на остаток сезона, и выяснилось, что наиболее вероятное место "красных дьяволов" в чемпионате — 14-е.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" с 8 очками находится в зоне вылета, занимая 18-е место в АПЛ.

Положение в АПЛ

На данный момент "Арсенал" с 27 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущего вторым "Брайтон" на пять баллов.

"Сити", набрав 21 очко, занимает третьею строчку, а "Ливерпуль" (18) - четвертую.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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