Стивен Джеррард может возглавить "Ливерпуль"

Юргена Клоппа сватают в сборную Германии.

Стивен Джеррард. Фото: skysports.com©
Новости спорта Футбол Англия
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Сегодня 07:25

"Ливерпуль" рассматривает возможность назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера, передает Goal.

Экс-игрок команды может возглавить ее в случае ухода нынешнего наставника Юргена Клоппа в сборную Германии. По некоторым данным, немецкий специалист может сменить в 2022 году своего соотечественника Йоахима Лева.

Джеррард является главным кандидатом для "Ливерпуля". Он выступал за команду с 1998 по 2015 год. Затем ушел в  "Лос-Анджелес Гэлакси", а еще через год объявил о завершении игровой карьеры. С лета 2018 года является главным тренером "Рейнджерс".

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Ливерпуль Джеррард Стивен АПЛ Клопп Юрген
Футбол Англия
0
Сегодня 07:25
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