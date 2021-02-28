"Ливерпуль" рассматривает возможность назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера, передает Goal.

Экс-игрок команды может возглавить ее в случае ухода нынешнего наставника Юргена Клоппа в сборную Германии. По некоторым данным, немецкий специалист может сменить в 2022 году своего соотечественника Йоахима Лева.

Джеррард является главным кандидатом для "Ливерпуля". Он выступал за команду с 1998 по 2015 год. Затем ушел в "Лос-Анджелес Гэлакси", а еще через год объявил о завершении игровой карьеры. С лета 2018 года является главным тренером "Рейнджерс".