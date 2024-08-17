Стало известно, что ненавидел в АПЛ Юрген Клопп

Нынешний наставник "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот рассказал, что больше всего раздражало прежнего рулевого "красных" немца Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.

Слот с нынешнего сезона возглавляет "мерсисайдцев".

"Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей, но одна из них заключалась в том, что Юрген (Клопп) ненавидел начало матча в 12:30 (согласно часовому поясу в Англии - Прим. Ред), и сегодня команда показала, что нам не понравилось начало встречи в 12:30, потому что мы отсутствовали в игре в первом тайме", - приводит слова Слота пресс-служба "Ливерпуля".

Клопп покинул "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. "Красных" он возглавлял с 2015 года, выиграв с ними 8 трофеев (АПЛ, Кубок Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира).

Свой уход из "Ливерпуля" он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве.