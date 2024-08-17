Стало известно, что ненавидел в АПЛ Юрген Клопп
Нынешний наставник "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот рассказал, что больше всего раздражало прежнего рулевого "красных" немца Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.
Нынешний наставник "Ливерпуля" нидерландский специалист Арне Слот рассказал, что больше всего раздражало прежнего рулевого "красных" немца Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.
Слот с нынешнего сезона возглавляет "мерсисайдцев".
"Когда я начинал здесь, мне говорили много вещей, но одна из них заключалась в том, что Юрген (Клопп) ненавидел начало матча в 12:30 (согласно часовому поясу в Англии - Прим. Ред), и сегодня команда показала, что нам не понравилось начало встречи в 12:30, потому что мы отсутствовали в игре в первом тайме", - приводит слова Слота пресс-служба "Ливерпуля".
Клопп покинул "Ливерпуль" по окончании нынешнего сезона. "Красных" он возглавлял с 2015 года, выиграв с ними 8 трофеев (АПЛ, Кубок Англии, два Кубка футбольной лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира).
Свой уход из "Ливерпуля" он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве.
Реклама