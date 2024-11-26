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Стали известны новый клуб Холанда и дата ухода из "Ман Сити"

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Стали известны новый клуб Холанда и дата ухода из "Ман Сити" ©ФК "Манчестер Сити"

Стало известно, когда нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет английский клуб и где он продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Gol Digital.

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Стало известно, когда нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет английский клуб и где он продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Gol Digital.

По информации истчоника, Холанд может перейти в каталонскую "Барселону", но это произойдет не раньше лета 2026 года. Именно тогда испанскую команду покинет Роберт Левандовски. "Сине-гранатовые" уверены, что Холанд выберет именно их проект. Сам норвежец также мечтает играть в испанской Ла Лиге.

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Напомним, Холанд выступает за "Сити" в 2022 года. В прошлом сезоне норвежец провел за "горожан" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

В сезоне-2024/2025 на счету форварда 12 голов в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Холанд и "Сити" договорились о продлении контракта до 2029 года. Нынешнее его соглашение рассчитано до 30 июня 2027-го.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл Юнайтед 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4

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