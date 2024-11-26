Стали известны новый клуб Холанда и дата ухода из "Ман Сити"

Стало известно, когда нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет английский клуб и где он продолжит карьеру, сообщают Vesti.kz со ссылкой на El Gol Digital.

По информации истчоника, Холанд может перейти в каталонскую "Барселону", но это произойдет не раньше лета 2026 года. Именно тогда испанскую команду покинет Роберт Левандовски. "Сине-гранатовые" уверены, что Холанд выберет именно их проект. Сам норвежец также мечтает играть в испанской Ла Лиге.

"Ман Сити" "поругался" с Холандом: на кону 94 миллиарда и трансфер в "Барсу"

Напомним, Холанд выступает за "Сити" в 2022 года. В прошлом сезоне норвежец провел за "горожан" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 6 результативных передач.

В сезоне-2024/2025 на счету форварда 12 голов в 12 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Холанд и "Сити" договорились о продлении контракта до 2029 года. Нынешнее его соглашение рассчитано до 30 июня 2027-го.

Холанд решил покинуть "Ман Сити": отказал ПСЖ и сделал выбор