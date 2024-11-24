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Решилась судьба Холанда в "Манчестер Сити"

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Решилась судьба Холанда в "Манчестер Сити" ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" и норвежский форвард Эрлинг Холанд договорились о продлении контракта до 2029 года. Нынешнее его соглашение было рассчитано до 30 июня 2027-го, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Сити" и норвежский форвард Эрлинг Холанд договорились о продлении контракта до 2029 года. Нынешнее его соглашение было рассчитано до 30 июня 2027-го, передают Vesti.kz.

По информации Marca, на решение Холанда продолжить карьеру в "Манчестер Сити" оказала пролонгация соглашения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Новый контракт с Холандом будет подписан до конца года. 

Отмечается, что Холанд решил поддержать тех, кто сделал на него ставку в Манчестер Сити", а английский клуб со своей стороны пошел на некоторые уступки, чтобы сохранить игрока в составе на следующие сезоны.

Норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги он забил 12 голов в 12 матчах.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
10 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Футбол

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