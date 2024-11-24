Решилась судьба Холанда в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" и норвежский форвард Эрлинг Холанд договорились о продлении контракта до 2029 года. Нынешнее его соглашение было рассчитано до 30 июня 2027-го, передают Vesti.kz.

По информации Marca, на решение Холанда продолжить карьеру в "Манчестер Сити" оказала пролонгация соглашения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Новый контракт с Холандом будет подписан до конца года.

Отмечается, что Холанд решил поддержать тех, кто сделал на него ставку в Манчестер Сити", а английский клуб со своей стороны пошел на некоторые уступки, чтобы сохранить игрока в составе на следующие сезоны.

Норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешел из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. На данный момент рыночная стоимость нападающего оценивается в 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги он забил 12 голов в 12 матчах.