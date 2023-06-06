Стала известна оценка Роналду за сезон в "Манчестер Юнайтед"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 16:44
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Издание Goal выставило игрокам английского "Манчестер Юнайтед" оценки за сезон.

В список попали 28 футболистов, которые представляли клуб в сезоне-2022/23. Выступление игроков оценивалось по 10-балльной шкале.

В их число попал и Криштиану Роналду, который начинал сезон в "МЮ", но покинул клуб зимой из-за конфликта с тренером и руководством клуба. Португалец получил "тройку".

Рейтинг игроков "Юнайтед" по оценке за сезон

1. Маркус Рэшфорд – 10;

2. Каземиро – 9;

3. Лисандро Мартинес – 9;

4. Бруну Фернандеш – 9;

5. Рафаэль Варан – 8;

6. Аарон Уан-Биссака – 8;

7. Алехандро Гарначо – 8;

8. Люк Шоу – 7;

9. Кристиан Эриксен – 7;

10. Виктор Линделеф – 7;

11. Фред – 6;

12. Антони Марсьяль – 6;

13. Антони – 6;

14. Тирелл Маласиа – 5;

15. Марсель Забитцер – 5;

16. Скотт Мактоминей – 5;

17. Диогу Далот – 5;

18. Джейдон Санчо – 5;

19. Кобби Майну – 4;

20. Давид Де Хеа – 4;

21. Факундо Пельистри – 4;

22. Харри Магуайр – 4;

23. Ваут Вегорст – 4;

24. Криштиану Роналду – 3;

25. Мартин Дубравка – 3;

26. Энтони Эланга – 3;

27. Донни ван де Бек – 2;

28. Джек Батленд – без оценки. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

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