Полузащитник Родри близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити", который сделает его вторым после Холанда игроком по размеру оклада.

Проект контракта испанца предусматривает зарплату в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По данным Daily Mirror, руководство "Манчестер Сити" намерено подписать соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Если контракт заключат на таких условиях, то недельная зарплата Родри будет уступать только доходу Эрлинга Холанда (525 тысяч фунтов в неделю).

В сезоне-2024/25 28-летний опорный полузащитник в связи с травмой провел за "Манчестер Сити" во всех турнирах только четыре матча. В 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча".