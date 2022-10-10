Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно, вероятнее всего, покинет клуб, сообщает "Чемпионат".

По информации испанских СМИ, еще летом португальским форвардом интересовались множество команд - его сватали в "Наполи", дортмундскую "Боруссию", "Спортинг" и "Олимпик", однако в итоге он остался в английском клубе. Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм связывался со спортсменом, чтобы тот перешел в клуб МЛС в 2023 году. Одной из возможных причин перехода является скорое завершение карьеры Гонсало Игуаина, который по окончании сезона уйдет из профессионального спорта.

Отметим, что Роналду в десятом туре АПЛ принес победу МЮ над "Эвертоном". Это был его первый гол в текущем сезоне чемпионата Англии.