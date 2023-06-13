Стал известен новый владелец "Манчестер Юнайтед". Подробности

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 14:53
©instagram.com/manchesterunited

"Манчестер Юнайтед" будет продан банкиру из Катара. Семья Глэйзеров приняла решение продать английский футбольный клуб катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани, информирует Mirror со ссылкой на катарские СМИ.

Согласно сведениям источника, заявка катарского инвестора на покупку "Юнайтед" перебила предложение от Джима Рэтклиффа. Таким образом, именно Джассим бин Хамад Аль Тани станет новым владельцем "красных дьяволов". О сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги. "Красные дьяволы" сыграли 38 матчей за сезон, одержали 23 победы, потерпели девять поражений и шесть раз сыграли вничью.

"Манчестер Юнайтед" обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Катар

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