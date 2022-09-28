Стал известен клуб, предлагавший Роналду 250 миллионов евро за два года

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:29
©ФК "МЮ"

Президент саудовского "Аль-Хиляля" Фахад бен Нафель признался, что клуб вел переговоры с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Sport24.

В июле сообщалось, что неназванная команда из Саудовской Аравии предложила "МЮ" за трансфер 37-летнего португальца 30 миллионов евро. Сам Роналду по двухлетнему контракту должен был заработать 250 миллионов евро.

"Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема заключалась не в деньгах и не в принципах. "Аль-Хиляль" может приглашать мировых звезд, но нам помешало решение о запрете на регистрацию новых игроков. Мы не прекращали переговоры с футболистами, несмотря на это решение, но откладывали их вступление в финальную фазу до тех пор, пока запрет не сняли", - сказал бен Нафель.

Напомним, контракт португальца с "МЮ" рассчитан до июня 2023 года. Минувшим летом игрока также сватали в "Наполи", дортмундскую "Боруссию", "Спортинг" и "Марсель". При этом зимой он намерен покинуть состав "красных дьяволов".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ Саудовская Аравия

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