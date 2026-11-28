"Манчестер Юнайтед" со счётом 0:4 уступил на своём поле "Брентфорду" в матче 12-го тура АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Разгром начался на 19-й минуте, когда нападающий "Брентфорда" Каллум Уилсон поразил ворота соперника.

Спустя 13 минут форвард вновь отличился и оформил дубль. На 82-й минуте защитник гостей Кристоффер Аер довёл счёт до крупного, а в компенсированное время Кевин Шаде поставил точку в матче - 4:0.

"Манчестер Юнайтед" с восемью очками после 12 туров продолжает находиться в зоне вылета в Чемпионшип. "Брентфорд", набрав 20 очков, поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.