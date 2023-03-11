Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:22
©instagram.com/garylineker

Скандал вокруг бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера набирает новые обороты, сообщают Vesti.kz. Ранее он был временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний, а теперь ситуация получила продолжение.

Напомним, Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания BBC, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Однако того, что произошло дальше, мало кто ожидал. Бывшие футболисты сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер отказались работать на программе Match of the Day в знак поддержки Линекера.

"Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал Би-би-си, что завтра не буду участвовать. Солидарность", - написал в своем Twitter Райт, став первым комментатором, кто решил бойкотировать программу.

Позднее к нему присоединился Ширер, а также другие бывшие футболисты-комментаторы - Майк Ричардс, Джермейн Дженас и Алекс Скотт. На этом фоне BBC приняла решение, что субботняя программа пройдет вообще без ведущих или экспертов.

Между тем ряд футболистов из разных клубов английской премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать Линекера.

По информации той же ВВС, игроки обратились в английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведет переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых футболистов, которые решат это сделать.

Сам Линекер дал понять, что не собирается извиняться за критику правительства Великобритании. Источник утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Не остался в стороне журналист Пирс Морган, который призвал Линекера послать BBC после отстранения за критику правительства.

"Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира.

Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация.

Линекер должен послать BBC на ###, как я послал ITV из-за разноса Меган Маркл (Морган ушел с канала ITV после критики супруги принца Гарри за интервью Опре Уинфри. До этого он регулярно критически высказывался о Маркл).

Свобода слова является краеугольным камнем демократии. В тот момент, когда британцы соглашаются, чтобы им говорили, что разрешено говорить или думать, демократия умирает", – написал Морган в твиттере.

Отметим, что Линекер с 1999 года ведет на BBC популярную передачу о футболе Match of the Day и является одним из самых высокооплачиваемых комментаторов с доходом 1,35 миллиона фунтов в год.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 24 9 11 4 40-32 38
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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