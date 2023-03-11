Скандал в Англии: BBC лишилась всех звездных ведущих, а игроки АПЛ готовят бойкот

Скандал вокруг бывшего футболиста сборной Англии Гари Линекера набирает новые обороты, сообщают Vesti.kz. Ранее он был временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний, а теперь ситуация получила продолжение.

Напомним, Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания BBC, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Однако того, что произошло дальше, мало кто ожидал. Бывшие футболисты сборной Англии Иан Райт и Алан Ширер отказались работать на программе Match of the Day в знак поддержки Линекера.

"Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал Би-би-си, что завтра не буду участвовать. Солидарность", - написал в своем Twitter Райт, став первым комментатором, кто решил бойкотировать программу.

Позднее к нему присоединился Ширер, а также другие бывшие футболисты-комментаторы - Майк Ричардс, Джермейн Дженас и Алекс Скотт. На этом фоне BBC приняла решение, что субботняя программа пройдет вообще без ведущих или экспертов.

Между тем ряд футболистов из разных клубов английской премьер-лиги готовы бойкотировать послематчевые интервью, чтобы поддержать Линекера.

По информации той же ВВС, игроки обратились в английскую ассоциацию профессиональных футболистов (PFA), чтобы предупредить о бойкоте и проявлении солидарности с Линекером. Считается, что PFA, которая ведет переговоры с игроками и клубами по этому поводу, поддержит любых футболистов, которые решат это сделать.

Сам Линекер дал понять, что не собирается извиняться за критику правительства Великобритании. Источник утверждает, что экс-футболист не собирается извиняться за свои твиты и признавать, что не должен был их публиковать.

Не остался в стороне журналист Пирс Морган, который призвал Линекера послать BBC после отстранения за критику правительства.

"Как жалко и бесхребетно. Напомню, что BBC требовала от Линекера сделать политические заявления о ситуации с правами человека в Катаре перед началом недавнего чемпионата мира.

Теперь выражение своего мнения в Британии считается правонарушением. Какая же жалкая ситуация.

Линекер должен послать BBC на ###, как я послал ITV из-за разноса Меган Маркл (Морган ушел с канала ITV после критики супруги принца Гарри за интервью Опре Уинфри. До этого он регулярно критически высказывался о Маркл).

Свобода слова является краеугольным камнем демократии. В тот момент, когда британцы соглашаются, чтобы им говорили, что разрешено говорить или думать, демократия умирает", – написал Морган в твиттере.

Отметим, что Линекер с 1999 года ведет на BBC популярную передачу о футболе Match of the Day и является одним из самых высокооплачиваемых комментаторов с доходом 1,35 миллиона фунтов в год.