"Манчестер Сити" потерпел неожиданное поражение от "Брайтона" в матче девятого тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Команда Энцо Марески не смогла набрать очки и теперь рискует потерять лидерство в чемпионской гонке.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу противостояния решил единственный гол, который на 11-й минуте забил полузащитник "Брайтона" Ясин Аяри. После пропущенного мяча "горожане" так и не сумели восстановить равновесие.

В составе "горожан" всю встречу целиком отыграл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" сохранил первую строчку в таблице АПЛ. После девяти туров у команды 21 очко. Столько же набрал "Арсенал", однако у лондонцев есть матч в запасе. "Брайтон" с 19 баллами располагается на третьем месте.

В следующем туре, 7 ноября, "Манчестер Сити" отправится в гости к "Ноттингем Форест". "Брайтон" днём позже примет на своём поле "Брентфорд".