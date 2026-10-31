Англия
Вчера 22:56

Сенсация произошла в матче "Манчестер Сити" с участием Хусанова

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"Манчестер Сити" потерпел неожиданное поражение от "Брайтона" в матче девятого тура Английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Команда Энцо Марески не смогла набрать очки и теперь рискует потерять лидерство в чемпионской гонке.

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля. Судьбу противостояния решил единственный гол, который на 11-й минуте забил полузащитник "Брайтона" Ясин Аяри. После пропущенного мяча "горожане" так и не сумели восстановить равновесие.

В составе "горожан" всю встречу целиком отыграл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" сохранил первую строчку в таблице АПЛ. После девяти туров у команды 21 очко. Столько же набрал "Арсенал", однако у лондонцев есть матч в запасе. "Брайтон" с 19 баллами располагается на третьем месте.

В следующем туре, 7 ноября, "Манчестер Сити" отправится в гости к "Ноттингем Форест". "Брайтон" днём позже примет на своём поле "Брентфорд".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
2 Арсенал 8 7 0 1 13-5 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 8 4 3 1 11-8 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
8 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
9 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
10 Ньюкасл Юнайтед 8 3 2 3 12-14 11
11 Астон Вилла 8 3 2 3 9-12 11
12 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
13 Эвертон 8 2 4 2 8-9 10
14 Тоттенхэм Хотспур 8 2 3 3 8-10 9
15 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
16 Фулхэм 8 2 2 4 8-10 8
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 8 2 1 5 9-19 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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