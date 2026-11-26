Английский "Бёрнли" уступил на своём поле "Бирмингему" в матче 17-го тура Чемпионшипа, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. На седьмой минуте датчанин Аугуст Приске забил первый гол. Второе взятие ворот состоялась на 52-й минуте, когда нидерландский нападающий "Бёрнли" Джейдон Банел отметился автоголом.

На 87-й минуте Демарай Грей из "Бирмингема" не сумел реализовать пенальти.

"Бёрнли" в таблице и новости о Сатпаеве

По итогам матча "Бёрнли" остался с 11 очками и занимает 23-е место в таблице Чемпионшипа. "Бирмингем" с 32 баллами располагается на четвёртой строчке.

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, арендованный "Бёрнли" у "Челси", пропустил эту встречу. Казахстанский футболист продолжает восстанавливаться после травмы и проходит реабилитацию.

На счету казахстанца семь матчей за этот клуб - шесть в Чемпиошипе и один в Кубке Англии. Последний раз Сатпаев выходил на поле более месяца назад - 24 октября, сыграв против "Линкольна" (1:4).