Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах в летнее трансферное окно может перейти в мадридский "Реал", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun.

По данным источника, после прихода в "Ливерпуль" форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса мерсисайдцы готовы за 70 миллионов евро расстаться с Салахом, отрабатывающим последний год своего текущего контракта. Главным претендентом на египтянина является "Реал", не сумевший подписать свою главную трансферную цель - нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее "Ливерпуль" покинул сенегальский нападающий Садио Мане, подписавший контракт с немецкой "Баварией".

В прошедшем сезоне 30-летний Салах, выступающий за "Ливерпуль" с 2017 года, забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

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