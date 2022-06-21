Салаха раскритиковали за игру в сборной

Бывший главный тренер сборной Египта Хассан Шехата раскритиковал игру нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в национальной команде.

По его мнению, форвард недостаточно выкладывается на поле, выступая за сборную.

"Мне жаль говорить это, но технически Мохамед Салах ничего не показал в сборной. Он должен был проявить себя куда лучше. Он должен делать больше, когда играет за свою страну. Он должен был сказать местным руководителям, что здесь игроки не такие, как в Англии, хоть Салах и не выбирает футболистов. После этого тренеры должны были найти возможность открывать для Салаха пространство. Мы должны найти игроков, которые помогут Салаху хорошо играть", – сказал Шехата, работавший со сборной Египта с 2004 по 2011 год.

Напомним, Салах выступает за национальную команду Египта с 2011 года. В составе сборной форвард дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций (2017, 2021). На ЧМ-2022 команда Египта не попала.