Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил дубль в матче с "Манчестер Юнайтед" (7:0) в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю

Таким образом, Салах, по информации Opta Sports, стал первым игроком в истории "Ливерпуля", забившим в шести матчах подряд против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Также египтянин вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ (с 1992 года), у египтянина 129 голов в 205 матчах.

129 - Мохамед Салах

128 - Робби Фаулер

120 - Стивен Джеррард

118 - Майкл Оуэн

90 - Садио Мане

В следующем туре, 11 марта, "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Борнмутом", а на следующий день "МЮ" на своем поле встретится с "Саутгемптоном".