Салах установил историческое достижение после разгрома "МЮ"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 08:02
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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил дубль в матче с "Манчестер Юнайтед" (7:0) в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" 7:0 и вошел в историю

Таким образом, Салах, по информации Opta Sports, стал первым игроком в истории "Ливерпуля", забившим в шести матчах подряд против "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

Также египтянин вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ (с 1992 года), у египтянина 129 голов в 205 матчах.

129 - Мохамед Салах
128 - Робби Фаулер
120 - Стивен Джеррард
118 - Майкл Оуэн
90 - Садио Мане

В следующем туре, 11 марта, "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Борнмутом", а на следующий день "МЮ" на своем поле встретится с "Саутгемптоном".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 25 15 4 6 41-35 49
4 Тоттенхэм Хотспур 26 14 3 9 46-36 45
5 Ливерпуль 25 12 6 7 47-28 42
6 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 23 11 5 7 43-29 38
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12 Кристал Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13 Вулверхэмптон Уондерерс 26 7 6 13 19-35 27
14 Ноттингем Форест 25 6 8 11 20-44 26
15 Лестер Сити 25 7 3 15 36-43 24
16 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 23-33 23
17 Лидс Юнайтед 25 5 7 13 29-40 22
18 Эвертон 26 5 7 14 19-38 22
19 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21

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Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль Манчестер Юнайтед АПЛ

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