Салах превзошел достижение Бекхэма в АПЛ

Мохамед Салах. Фото: facebook.com/LiverpoolFC©

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился 89-й голевой передачей в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:1).

Благодаря этому он обошёл легендарного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма (88 ассистов) и поднялся в рейтинге лучших ассистентов английской Премьер-лиги.

На данный момент египтянин делит девятое место с бывшим одноклубником Джеймсом Милнером (89). Совсем рядом — Стивен Джеррард, у которого 92 передачи и восьмая строчка в списке. Седьмое место занимает экс-плеймейкер "Манчестер Сити" Давид Сильва (93).

Таким образом, Салах вплотную приблизился к рекордам знаковых фигур АПЛ и имеет все шансы войти в топ-7 лучших ассистентов лиги в ближайших турах.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
7 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
10 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4-7 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
16 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

