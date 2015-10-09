Салах превзошел достижение Бекхэма в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился 89-й голевой передачей в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:1).

Благодаря этому он обошёл легендарного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма (88 ассистов) и поднялся в рейтинге лучших ассистентов английской Премьер-лиги.

На данный момент египтянин делит девятое место с бывшим одноклубником Джеймсом Милнером (89). Совсем рядом — Стивен Джеррард, у которого 92 передачи и восьмая строчка в списке. Седьмое место занимает экс-плеймейкер "Манчестер Сити" Давид Сильва (93).

Таким образом, Салах вплотную приблизился к рекордам знаковых фигур АПЛ и имеет все шансы войти в топ-7 лучших ассистентов лиги в ближайших турах.