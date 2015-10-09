Салах может не сыграть с "Интером" в ЛЧ из-за конфликта с тренером

Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах может не попасть в заявку команды на матч Лиги чемпионов против "Интера" из-за ухудшившихся отношений с главным тренером Арне Слотом, передают Vesti.kz.

Салах под угрозой пропуска Лиги чемпионов

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, египетский форвард рискует пропустить важную встречу в Милане на фоне публичной критики тренера. В руководстве клуба продолжаются обсуждения этой ситуации, и решение будет принято в ближайшие часы.

Ожидается, что сам Слот выступит перед прессой и объяснит свою позицию.

После неудачи в матче с "Лидсом" в АПЛ, где "Ливерпуль" не смог удержать победу, а Салах провел 90 минут на скамейке запасных, игрок выразил недовольство тем, как клуб и тренер начали относиться к нему.

На пресс-конференции Салах сообщил, что не понимает, почему его начали игнорировать.

Конфликт Салаха с тренером "Ливерпуля" ставит будущее игрока под вопрос

В ответ на это капитан "красных" Вирджил Ван Дейк собрал встречу в раздевалке с другими игроками, которые поддерживают возвращение Салаха в стартовый состав и требуют увольнения тренера Слота.

Следующий матч мерсисайдцы проведут 13 декабря дома против "Брайтона". Именно эта встреча, по словам Салаха, может стать его последней на домашней арене "Ливерпуя" - "Энфилде" - перед отъездом на Кубок Африки — и, возможно, последней в красной футболке.

Напомним, что в конце прошлого сезона египтянин продлил контракт до лета 2027 года, однако нынешние события ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в команде. В текущей кампании 33-летний вингер провел 19 матчей, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

