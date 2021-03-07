Нападающий Мохамед Салах летом может покинуть "Ливерпуль", передает "Чемпионат".

Причиной ухода египтянина может стать его конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, который длится уже несколько месяцев.

В матче 29-го тура АПЛ с "Челси", который завершился поражением 0:1, Клопп заменил Салаха на 62-й минуте. Это усугубило ситуацию.

Напомним, контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года. Он перешел в команду из "Ромы" в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах английской премьер-лиги, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. С 2011 года Салах вызывается в сборную Египта.