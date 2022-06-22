Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду засомневался в том, что ему стоит оставаться в английском клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, португальца беспокоит ситуация в клубе. Роналду не хочет проводить один из своих последних сезонов на высшем уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи.

Ранее Роналду был настроен отработать свой контракт с "МЮ" до конца, даже несмотря на то, что манкунианцы не попали в Лигу чемпионов на будущий сезон. Однако теперь у португальского форварда появились сомнения.

На смену его настроения повлияли переходы Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити" и Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль". Роналду считает, что теперь отставание "Манчестер Юнайтед" от конкурентов станет еще более значительным.

Роналду определился с новым клубом. Подробности

Отмечается, что 37-летний форвард рассчитывает на то, что "МЮ" сможет как следует усилить состав в нынешнее летнее трансферное окно. В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал три передачи в 39 матчах за "МЮ" во всех турнирах.