Роналду засомневался в "Манчестер Юнайтед"

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 16:40

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду засомневался в том, что ему стоит оставаться в английском клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, португальца беспокоит ситуация в клубе. Роналду не хочет проводить один из своих последних сезонов на высшем уровне в команде, у которой нет перспектив в борьбе за трофеи.

Ранее Роналду был настроен отработать свой контракт с "МЮ" до конца, даже несмотря на то, что манкунианцы не попали в Лигу чемпионов на будущий сезон. Однако теперь у португальского форварда появились сомнения.

На смену его настроения повлияли переходы Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити" и Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль". Роналду считает, что теперь отставание "Манчестер Юнайтед" от конкурентов станет еще более значительным.

Роналду определился с новым клубом. Подробности

Отмечается, что 37-летний форвард рассчитывает на то, что "МЮ" сможет как следует усилить состав в нынешнее летнее трансферное окно. В минувшем сезоне Роналду забил 24 гола и отдал три передачи в 39 матчах за "МЮ" во всех турнирах. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

Перейти на страницу турнирной таблицы →

В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.
Делайте свои прогнозы!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед АПЛ

Футбол Англия
0
Сегодня 16:40
© 2008 - 2022 ТОО «EML»