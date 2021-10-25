Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения "красных дьяволов" от "Ливерпуля" в матче девятого тура английской премьер-лиги.

"Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счет на табло не тот, который нам нужен. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо более хороших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!" - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:5. Сам Роналду сумел отличиться забитым мячом во втором тайме, но гол не был засчитан после просмотра VAR.

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