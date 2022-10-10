Роналду впервые забил в АПЛ-2022/23 и вошел в историю

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду впервые в этом сезоне отличился в матче АПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гол португальца состоялся в матче десятого тура чемпионата Англии против "Эвертона". Роналду привычно начал встречу на скамейке запасных, выйдя на поле на 29-й минуте вместо Антони Марсьяля. Счет к этому моменту был 1:1. На 44-й минуте португалец поразил ворота соперника и, как оказалось позднее, принес победу своему клубу.

Этот гол стал для него 700-м на клубном уровне. На его счету пять мячей за "Спортинг", 450 – за "Реал", 101 – за "Ювентус" и 144 – за МЮ.

"Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и занимает пятое место в АПЛ.