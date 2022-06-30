Роналду решил засудить адвоката по делу об изнасиловании

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может отсудить у адвоката Кэтрин Майорги порядка 626 тысяч долларов после отклоненного окружным судом штата Невада иска по делу об изнасиловании, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Associated Press.

В судебном документе адвокат Роналду Питер Кристиансен просит окружного судью Дженнифер Дорси возложить личную ответственность на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла и взыскать с него соответствующую сумму. Стовалл должен подать ответ в суд до 8 июля.

Судья Дорси 10 июня отклонила иск Кэтрин Майорги к Роналду, констатировав недобросовестное поведение Стовалла и ненадлежащее использование при ведении дела конфиденциальных документов, которые были украдены, а также то, что Стовалл "перешел этические границы поведения, прежде чем подать этот иск, и игнорировал правила суда".

Судебный процесс по делу Роналду и Майорги начался осенью 2018-го. Американка утверждала, что португальский футболист изнасиловал ее в одной из гостиниц Лас-Вегаса в 2009 году, а затем дал 375 тысяч долларов за молчание. Роналду подтвердил факт передачи денег, но отрицал обвинения в изнасиловании.