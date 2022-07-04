Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду настаивает на том, чтобы клуб серьезно усилился в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на Фабрицио Романо.

По информации источника, португальский нападающий считает, что "красным дьяволам" нужно шесть-семь новичков.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства "МЮ" продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке в сравнении с конкурентами по АПЛ.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 24 гола и сделал три результативные передачи.

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