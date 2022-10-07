Это рекорд АПЛ. Сколько Холанд зарабатывает в неделю за "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:42
©twitter.com/mancity

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд зарабатывает в неделю 865 тысяч фунтов. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что к базовому недельному окладу норвежца добавляются легкодостижимые, практически гарантированные бонусы. Таким образом, суммарно 22-летний форвард получает 865 тысяч фунтов в неделю. Это делает его самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ.

Для сравнения, Кевин де Брюйне зарабатывает в "Манчестер Сити" 375 тысяч фунтов в неделю, а Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" - 480 тысяч фунтов.

В текущем сезоне норвежец сыграл 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, где забил 19 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что Эрлинг перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года. За его переход дортмундская "Боруссия" получила 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Холанда в 150 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 29-9 20
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 7 4 2 1 14-8 14
5 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6 Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11-14 12
7 Ньюкасл Юнайтед 8 2 5 1 12-8 11
8 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
10 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
12 Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10-10 9
13 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
14 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5-9 7
16 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
18 Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 3 4 3-9 6
19 Лестер Сити 8 1 1 6 14-22 4
20 Ноттингем Форест 8 1 1 6 6-21 4

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Метки:
АПЛ Холанд Эрлинг Манчестер Сити Роналду Криштиану

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