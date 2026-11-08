"Реал" и ПСЖ поборются за нового вратаря

Мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" проявляют интерес к голкиперу бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Японии Дзиону Судзуки, передают Vesti.kz.

Судзуки интересен "Реалу" и ПСЖ

По информации Экрема Конура, помимо мадридцев и парижан, за ситуацией вокруг 24-летнего голкипера следят лондонский "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Примечательно, что минувшим летом Судзуки был близок к переходу в ПСЖ, однако сделка сорвалась на заключительном этапе. В итоге японец перебрался из итальянской "Пармы" в "Астон Виллу".

Контракт и статистика японца

Судзуки подписал с бирмингемским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года. По предварительным оценкам, его трансферная стоимость составляет около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) 24-летний вратарь провёл восемь матчей, в которых пропустил девять мячей.