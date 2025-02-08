"Реал" хочет переманить звезду "Арсенала"

Мадридский "Реал" в связи с большими кадровым трудностями в обороне намерен усилить защитное звено своей команды французским футболистом Вильямом Салиба.

По информации RMC Sport, приоритетом мадридцев является именно центральный защитник "Арсенала".

Источник сообщает, что "канониры" вряд ли захотят продавать француза, которого они считают лучшим центрбеком в мире. Ожидается, что "Арсенал" запросит за Салиба сумму, которая точно сдержит "Реал" от его подписания.

В кулуарах лондонского клуба ходят слухи, что если 23-летний Салиба все-таки уйдет, то станет самым дорогим защитником в истории.

В текущем сезоне Салиба забил два гола в 33 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.