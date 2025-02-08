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Англия
Вчера 08:33
 

"Реал" хочет переманить звезду "Арсенала"

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"Реал" хочет переманить звезду "Арсенала" ©facebook.com/Arsenal/

Мадридский "Реал" в связи с большими кадровым трудностями в обороне намерен усилить защитное звено своей команды французским футболистом Вильямом Салиба.  

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Мадридский "Реал" в связи с большими кадровым трудностями в обороне намерен усилить защитное звено своей команды французским футболистом Вильямом Салиба.  

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По информации RMC Sport, приоритетом мадридцев является именно центральный защитник "Арсенала". 

Источник сообщает, что "канониры" вряд ли захотят продавать француза, которого они считают лучшим центрбеком в мире. Ожидается, что "Арсенал" запросит за Салиба сумму, которая точно сдержит "Реал" от его подписания.

 В кулуарах лондонского клуба ходят слухи, что если 23-летний Салиба все-таки уйдет, то станет самым дорогим защитником в истории.

В текущем сезоне Салиба забил два гола в 33 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.

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