Сегодня, 7 ноября, "Бёрнли" проведёт матч 15-го тура Чемпионшипа. В гостях команда казахстанца Дастана Сатпаева сыграет с "Кардифф Сити", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между клубами пройдёт в Кардиффе и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.



К текущему моменту "Кардифф" занимает 18-е место в турнирной таблице, имея 15 очков в активе. А вот "Бёрнли" располагается на 22-й позиции с десятью баллами. В последних двух матчах команда добыла две ничьи.

Отметим, что участие в этой игре 18-летнего Сатпаева под вопросом, так как нападающий пропустил два последних матча из-за повреждения, а также не был вызван в сборную Казахстана на ноябрьские игры Лиги наций.

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